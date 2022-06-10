В Петербурге отметили 350-летие Петра I

В Петербурге отмечают большой праздник – 350 лет со дня рождения Петра I. В честь него в северной столице устроили роскошный Бал цветов с музыкой и танцами. Дело в том, что именно при Петре в Россию начали завозить редкие виды растений.

Посетители бала могли сфотографироваться с автомобилями, украшенными цветами, и дамами в платьях петровской эпохи. Также все желающие могли взять мастер-класс у флориста и составить свою собственную цветочную композицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.