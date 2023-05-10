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Происшествия

Новости регионов: температура резко понизилась в ЯНАО за сутки

Новости регионов: температура резко понизилась в ЯНАО за сутки

Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Якутска из-за сильного ветра

Более 20 человек погибли из-за возгораний в Урале и части Зауралья

Салют в честь Дня Победы уже прогремел в разных регионах России

Праздничный концерт в честь Дня Победы прошел в Ивангороде

Москвичам показали кадры парада Победы в Петропавловске-Камчатском

Москвичам показали кадры парадов в регионах России

Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам в Курганской области – МЧС

Более 1,5 тыс человек вывезли из Запорожской области

Трасса в Тюменской области оказалась перекрыта из-за пожаров

В Ямало-Ненецком автономном округе резко похолодало всего за сутки. Температура опустилась с 4 до -10 градусов. Ветер опрокидывал рекламные щиты и отрывал части построек и куски кровли.

Жители Камчатки этим утром проснулись от сильных подземных толчков. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

На окраине одного из поселков Забайкалья внезапно появился черный смерч. Он прошел по пустырю и исчез.

На несколько часов в парке развлечений в Тольятти внезапно остановились все аттракционы, включая колесо обозрения. Остановка произошла из-за отключений электроэнергии. Случилась крупная авария на коллекторе, объясняют местные власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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