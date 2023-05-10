Новости регионов: температура резко понизилась в ЯНАО за сутки

В Ямало-Ненецком автономном округе резко похолодало всего за сутки. Температура опустилась с 4 до -10 градусов. Ветер опрокидывал рекламные щиты и отрывал части построек и куски кровли.

Жители Камчатки этим утром проснулись от сильных подземных толчков. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

На окраине одного из поселков Забайкалья внезапно появился черный смерч. Он прошел по пустырю и исчез.

На несколько часов в парке развлечений в Тольятти внезапно остановились все аттракционы, включая колесо обозрения. Остановка произошла из-за отключений электроэнергии. Случилась крупная авария на коллекторе, объясняют местные власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.