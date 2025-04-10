Новости регионов: снегопады обрушились на Амурскую область и Якутию

Мощные снегопады обрушились на Амурскую область и Якутию. Сугробы там достигают 40 сантиметров. В некоторых районах осадков так много, что водители застревают прямо посреди дороги. Проехать невозможно по трассе из Нерюнгри в Тынду. Там дорогу почти полностью замело.

В Бурятии осложняется ситуация с лесными пожарами. Общая площадь возгораний превысила 5 тысяч гектаров. Это почти в 2 раза больше, чем сутками ранее. Огонь тушат более 460 спасателей и 74 единицы техники. Работу осложняет ветреная погода. Основной причиной пожаров специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

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