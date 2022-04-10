В Смоленске провели автопробег строительной техники. Необычную патриотическую акцию организовали местные предприниматели.

Конечной точкой участников акции стал мемориал "Катынь". Таким образом они напомнили, что важно сохранять историю, а не устраивать войну с памятниками, подобную той, что ведется во многих европейских странах.

На территории комплекса "Катынь" расположено захоронение польских военнопленных офицеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.