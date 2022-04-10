В Санкт-Петербурге начали разводить мосты

Традиционная ночная достопримечательность снова доступна в Петербурге. Речь о разведении мостов. Первая церемония состоялась сегодня ночью. Вместе с ней стартовал сезон навигации по рекам и каналам.

Всего в городе на Неве 18 разводных мостов. Из них регулярно разводят 12 – Дворцовый, Литейный, Биржевой, Сампсониевский, мост Александра Невского и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.