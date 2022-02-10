В Красноярске машины вмерзли в лед

В Красноярске лед поглощает припаркованные машины. Видео опубликовали в Сети.

Сначала там разлились грунтовые воды и превратили дорогу в каток, а после все это замерзло, и в ловушке оказались несколько машин.

В администрации города говорят, что ждут потепления. Они собираются сделать водоотвод, чтобы такое больше не повторялось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.