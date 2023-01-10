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10 января, 22:15

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В Ханты-Мансийске в домах лопаются трубы из-за заморозков

В Ханты-Мансийске в домах лопаются трубы из-за заморозков

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А вот в Ханты-Мансийске в домах лопаются трубы из-за сильных заморозков. Аварии стали случаться, когда температура опустилась ниже 40 градусов. Без отопления остались более 100 жилых домов и местная больница.

Пациентов из больницы отправляют домой, но там тоже не согреться. Местные жители говорят, что трубы в домах давно не ремонтировались и перебои с отоплением – явление ежегодное. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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