Посетители прошли в ростовский ТЦ по QR-кодам от товаров из магазина

осетители прошли в ростовский ТЦ по QR-кодам от товаров из магазина.

Местные жители заскринили коды с товаров из магазина и выдали их за свои. На входе в ТЦ контроль оказался формальным.

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