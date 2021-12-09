Москвичам рассказали о событиях из жизни российских регионов

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Улицы затопило кипятком. Видимость на месте аварии упала почти до нуля. Из-за аварии пришлось на время остановить троллейбусы. Практически невозможно было проехать и легковушкам.

На нижегородских трассах развернули городки жизнеобеспечения. Их установили на особо опасных участках дорог из-за плохой погоды. В мобильных городках можно зарядить мобильный телефон, выпить горячий чай и отдохнуть. В случае необходимости там оказывают первую доврачебную помощь. Мощный снегопад и шквалистый ветер бушует в регионе уже не первый день. Властям даже пришлось объявить режим ЧС.

Во Владикавказе ветер сдул крышу четырехэтажного здания. В нем находились офисы городской администрации. Кусок кровли рухнул на машину. Пострадавших нет. Из-за непогоды некоторые районы города остались без света. Коммунальщики пытаются ликвидировать последствия аварии, но когда им это удастся, пока неизвестно. Все будет зависеть от силы ветра. По прогнозам, в ближайшее время он должен стихнуть.

Жители Приморья поделились видео встречи с маленькими тигрятами. Трех животных увидели проезжающие мимо автомобилисты. Полосатые малыши вышли из леса, чтобы прогуляться по очищенной от снега трассе. Их не напугал даже шум машин. Возможно, из привычной среды обитания их вынудило выйти чувство голода. Но так или иначе, нападать на людей хищники не пытались и дали возможность людям снять такие вот милые кадры.

Во Владивостоке машина врезалась в самолет. Произошло это во время расчистки взлетной полосы. Снегоуборочная машина задела и повредила судно. В городе прошел сильнейший снегопад, который практически парализовал работу аэропорта. К частью никто не пострадал, воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

В Сургуте собака облюбовала новый теплый павильон автобусной остановки. Каждый день бродячий пес приходит сюда погреться и полежать на лавочке. Ведет себя культурно и не бросается на людей. Поэтому коммунальщики пообещали не выгонять собаку на мороз.