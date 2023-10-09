Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Ленобласти некоторые дома остались без электроэнергии из-за непогоды

Новости регионов: в Ленобласти некоторые дома остались без электроэнергии из-за непогоды

На пляжах в центре Сочи запретили купание из-за смерчей

В Санкт-Петербурге не стали разводить мосты из-за непогоды

Три смерча в сочинском Лоо зафиксировали на видео

Российская система ПВО уничтожила украинскую ракету при попытке удара по Крыму

Три смерча в сочинском Лоо попали на видео

Оказавшихся в затопленном автомобиле людей спасли на Сахалине

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью

Заполненный рыбой берег во Владивостоке попал на видео

Медведя-альпиниста заметили на Курилах

Первый снег выпал в Санкт-Петербурге. На город также обрушился шквалистый ветер, что затруднило движение на дорогах. В Ленинградской области из-за непогоды некоторые дома остались без электроэнергии.

На Волгоград обрушилась непогода. Жители региона публикуют в соцсетях видео, на которых видно, что улицы и дороги затопило после разгула стихии. Горожане сообщали о потопах в разных частях города. Также в некоторых районах ветер с корнем вырвал деревья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпроисшествияпогодавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика