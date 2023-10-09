Новости регионов: в Ленобласти некоторые дома остались без электроэнергии из-за непогоды

Первый снег выпал в Санкт-Петербурге. На город также обрушился шквалистый ветер, что затруднило движение на дорогах. В Ленинградской области из-за непогоды некоторые дома остались без электроэнергии.

На Волгоград обрушилась непогода. Жители региона публикуют в соцсетях видео, на которых видно, что улицы и дороги затопило после разгула стихии. Горожане сообщали о потопах в разных частях города. Также в некоторых районах ветер с корнем вырвал деревья.

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