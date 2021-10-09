С 11 октября в Чечне введут QR-коды. Без электронного документа или справки о перенесенном заболевании не пустят в рестораны, торговые центры, магазины и даже транспорт. В случае медотвода от прививки, находиться в общественных местах можно только в маске.

Для людей старше 65 лет вводят обязательный режим самоизоляции. Выходить им можно только в больницу. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.