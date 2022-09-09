Новости часа: режим ЧС из-за пожаров отменили в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Рязанской области отменили режим ЧС, который вводили из-за природных пожаров. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков.

Более 15 тысяч независимых наблюдателей работают на выборах в столице. Об этом сообщил Общественный штаб.

В Великобритании начинается общенациональный траур с связи со смертью Елизаветы II. Об этом рассказал Букингемский дворец.