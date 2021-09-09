Гребень паводка в Хабаровском крае идет к Амурскому лиману

В Хабаровском крае уже четвертая волна паводка на Амуре в этом году. Под водой находятся почти 70 населенных пунктов. Затопило дороги, десятки жилых домов и сотни дачных участков.

Так называемый гребень паводка, то есть самый большой подъем воды, смещается на восток. По прогнозам гидрологов, он придет в Амурский лиман к 15 сентября. И после этого, если не будет сильных проливных дождей, а вода начнет уходить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.