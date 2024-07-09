Новости регионов: в Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках

Родители из Оренбурга придумали необычный способ передвижения для своей дочери – они провезли девочку по улицам, запертой в клетке на колесах. Видео с семейной прогулкой, снятое очевидцами, было опубликовано в соцсетях. В Сети одни возмущаются такими действиями родителей, а другие шутят, что таким образом ребенок точно находится в безопасности.

В Анапе дельфины подплыли к берегу и устроили морское шоу прямо возле туристов. Они прыгали и резвились в воде, не испугавших отдыхающих. Люди снимали и фотографировали дельфинов.

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