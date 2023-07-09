В Симферополе из-за дождей затопило городской рынок

Дожди наблюдаются на всем черноморском побережье, осадки в данный момент наблюдаются в Крыму и Симферополе, улицы которого были затоплены.

Очевидцы прислали видео с одного из городских рынков. На кадрах видно, что воды в городе настолько много, что на одной из лестниц образовался водопад, а мощный поток воды сбивает с ног людей.

В разных районах полуострова из-за погодных условий люди остались без света, в данный момент энергетики пытаются восстановить подачу электричества.

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