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09 июля, 17:15

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В Симферополе из-за дождей затопило городской рынок

В Симферополе из-за дождей затопило городской рынок

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Дожди наблюдаются на всем черноморском побережье, осадки в данный момент наблюдаются в Крыму и Симферополе, улицы которого были затоплены.

Очевидцы прислали видео с одного из городских рынков. На кадрах видно, что воды в городе настолько много, что на одной из лестниц образовался водопад, а мощный поток воды сбивает с ног людей.

В разных районах полуострова из-за погодных условий люди остались без света, в данный момент энергетики пытаются восстановить подачу электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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