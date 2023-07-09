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Новости

09 июля, 14:30

Новости

Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон

Очередь на проезд по Крымскому мосту образовалась с двух сторон

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В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра ждут 260 машин.

Днем в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет. Движение автотранспорта на Крымском мосту было возобновлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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