Новости регионов: первый в России рекорд по поцелуям установили в Нижнем Новгороде

Мебельная фабрика сгорела в Волгоградской области. Полыхали два этажа, почти тысяча квадратных метров. Район ЧП затянуло едким дымом. Тушили пламя с помощью 11 спецмашин.

В Анапе самоотверженный мужчина грудью защищал отдыхающих от высоких волн. На курорте Витязево испортилась погода, купаться опасно. Сначала он с помощью мегафона объяснял людям про опасность с берега. Но, когда понял, что слова бесполезны, перешел к действиям: зашел в воду и просто собой перекрывал путь пловцам в открытое море.

Первый в России рекорд по поцелуям установили в Нижнем Новгороде. В массовой акции одновременно участвовали 167 пар. Это самое большое количество. Мероприятие приурочили ко Дню любви, семьи и верности.

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