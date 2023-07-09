Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Новости

Новости регионов: первый в России рекорд по поцелуям установили в Нижнем Новгороде

Новости регионов: первый в России рекорд по поцелуям установили в Нижнем Новгороде

Движение на курорте Манжерок парализовало из-за дождей

Последствия потопа после дождей начали устранять в Краснодаре

Трасса из Джубги ушла под воду из-за ливня в Сочи

Москвичам рассказали о последних новостях в регионах России

Побережье Анапы заполнено отдыхающими до отказа

Дожди в Омске и соревнования шашлычников под Ростовом

Два человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Иркутской области

Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии

Новости часа: в ГУ МЧС предупредили о шторме на Азовском море и в Таганрогском заливе

Мебельная фабрика сгорела в Волгоградской области. Полыхали два этажа, почти тысяча квадратных метров. Район ЧП затянуло едким дымом. Тушили пламя с помощью 11 спецмашин.

В Анапе самоотверженный мужчина грудью защищал отдыхающих от высоких волн. На курорте Витязево испортилась погода, купаться опасно. Сначала он с помощью мегафона объяснял людям про опасность с берега. Но, когда понял, что слова бесполезны, перешел к действиям: зашел в воду и просто собой перекрывал путь пловцам в открытое море.

Первый в России рекорд по поцелуям установили в Нижнем Новгороде. В массовой акции одновременно участвовали 167 пар. Это самое большое количество. Мероприятие приурочили ко Дню любви, семьи и верности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика