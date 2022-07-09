Новости регионов: лайнер в Сочи и купание медведя в гейзере

Сочинцы любуются красавцем-лайнером Astoria Grande. 200-метровое круизное судно готовится к приему первых пассажиров, которые приобрели билеты на путешествие по Черному морю с заходом в турецкие курортные города. Старт первого рейса намечен на 16 июля. Стоимость тура начинается от 78 960 рублей.

В Новосибирске сегодня утром водитель каршеринга въехал в остановку и сбил четверых женщин. Одна из них погибла. Об этом сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Медведь принял грязевую ванну в Долине Гейзеров на Камчатке. Сотрудники Кроноцкого заповедника сняли процедуры медведя на видео. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.