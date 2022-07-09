Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, ситуация на границе пока остается напряженной.

Тем временем российские военные впервые применили против украинских беспилотников новейшее ружье радиоэлектронной борьбы. По словам специалистов, это оружие практически не оставляет дронам противника шансов незамеченными подобраться к позициям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.