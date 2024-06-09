Новости регионов: ДТП с участием микроавтобуса произошло минувшей ночью в Сочи

Жуткая авария произошла этой ночью в Сочи. Микроавтобус врезался в грузовую машину на объездной дороге Адлер – Псоу. В результате произошедшего пострадали 4 человека.

Сразу несколько регионов России атакуют мощные торнадо. Накануне жуткий смерч заметили жители Урала. Очевидцы из Челябинска рассказывают, что ветер сносил столбы и дорожные знаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Разгул стихии сейчас и в Бурятии. В первую неделю лета там январские пейзажи. Особенно сильно замело Северомуйск.

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