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Новости

09 июня, 07:30

Новости

Новости регионов: ДТП с участием микроавтобуса произошло минувшей ночью в Сочи

Новости регионов: ДТП с участием микроавтобуса произошло минувшей ночью в Сочи

Новости регионов: ДТП с участием микроавтобуса произошло минувшей ночью в Сочи

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Жуткая авария произошла этой ночью в Сочи. Микроавтобус врезался в грузовую машину на объездной дороге Адлер – Псоу. В результате произошедшего пострадали 4 человека.

Сразу несколько регионов России атакуют мощные торнадо. Накануне жуткий смерч заметили жители Урала. Очевидцы из Челябинска рассказывают, что ветер сносил столбы и дорожные знаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Разгул стихии сейчас и в Бурятии. В первую неделю лета там январские пейзажи. Особенно сильно замело Северомуйск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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