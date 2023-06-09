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Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей

Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей

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Власти Владивостока ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Константин Шестаков.

В Приморье из-за сильных дождей действует штормовое предупреждение. Во Владивостоке менее чем за 24 часа выпало больше месячной нормы осадков. Такого не было 30 лет.

В результате сильно пострадали дороги, подпорные стены, фасады и крыши зданий. Предварительный ущерб власти города оценивают в 370 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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