Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей

Власти Владивостока ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Константин Шестаков.

В Приморье из-за сильных дождей действует штормовое предупреждение. Во Владивостоке менее чем за 24 часа выпало больше месячной нормы осадков. Такого не было 30 лет.

В результате сильно пострадали дороги, подпорные стены, фасады и крыши зданий. Предварительный ущерб власти города оценивают в 370 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.