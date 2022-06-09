Екатеринбург окутал густой туман. Он оказался настолько плотным, что с верхних этажей домов невозможно разглядеть, что происходит внизу.

Из-за тумана задержаны авиарейсы, а прибывающие самолеты не могут приземлиться. Как сообщили в аэропорту, семь рейсов пришлось отправить на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.