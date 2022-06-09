В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище

Конкурс на лучшее бомбоубежище объявили в Брянске. Победителей в таком оригинальном состязании будут определять в трех категориях, в зависимости от вместимости.

Комиссии предстоит определить идеальное укрытие на 150, 600 и более мест. Победителями станут убежища, которые содержатся в идеальном состоянии. Оценки будут ставить по 92 пунктам.

При этом в мэрии Брянска рассказали, что ничего необычного не случилось – конкурс бомбоубежищ проводится каждый год в течение уже 20 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.