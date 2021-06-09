В Рязани загорелась коронавирусная реанимация. В тот момент там находились 36 пациентов, у которых были осложнения из-за вируса, и 10 медиков. Три человека отравились угарным газом и погибли. Еще 8 получили ожоги. Их госпитализировали. Возгорание началось в 4 часа утра. Огонь охватил 15 "квадратов". Все системы пожарной безопасности сработали. Медсестры начали тушить огонь еще до приезда пожарных. Одна из них получила сильные ожоги.

В Саратове сильными ливнями смыло асфальт и повалило деревья. Город мощно затопило. Несколько улиц превратились в реки. На другую сторону жители перебирались практически вплавь. На дорогах тонули машины, некоторых водителей и пассажиров пришлось эвакуировать. Информации о пострадавших нет.

Накануне в городе Волжском двое школьников обратились за медицинской помощью. У одного была прострелена голень, а у другого ранено плечо. Со слов подростков, огонь открыл мужчина, а после сбежал. Позже выяснилось, что школьники сами устроили стрельбу ради хайпа и сняли себя на видео, а историю с нападением на них просто выдумали.

В Мурманской области загорелись 350 гектаров леса. Это произошло в Ковдорском лесничестве. По предварительным данным, пламя разгорелось из-за непотушенного костра. Губернатор области Андрей Чибис опубликовал видео в соцсетях. С воздуха видно, что над лесным массивом поднимается густой серый дым. Он растянулся шлейфом на несколько километров.

Лесной пожар разгорелся и в Якутии. Огонь подбирается к поселку Хандыга, где проживают 6 тысяч человек. Всех жителей готовят к эвакуации. Пожар начался накануне и за сутки его площадь увеличилась до 900 гектаров. Тушение осложняется сильным ветром. К поселку стянули дополнительные силы. Глава республики тем временем продолжает свой визит в Татарстан и возвращаться в родной регион, по данным местных источников, пока не планирует.



В МЧС прокомментировали видео с пожарными из Нижнего Тагила в песочнице. Как пояснили в ведомстве, игротерапия хорошо снимает стресс, а подобные занятия нормативными актами не регламентируются. Ролик с брутальными пожарными в песочнице ранее появился в Сети. На кадрах мужчины после тушения пожара разбирают машинки, а один из них просит дать ему корабль.