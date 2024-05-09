Новости регионов: филармония Якутска исполнила военные песни во время рейса в Москву

Патриотическим концертом завершился рейс из Якутска в Москву. На борту самолета неожиданно зазвучали песни и поздравления с Днем Победы. Пассажиры запели, как только борт приземлился в аэропорту Шереметьево. Как оказалось, в самолете летели сотрудники якутской Филармонии. Таким образом они решили поздравить всех с великим праздником.

Во многих регионах России в честь Дня Победы прошли патриотические автопробеги. Так, праздничная колонна машин проехала по улицам Петербурга и Выборга. Маршрут ретро-техники охватил Невский проспект – от площади Восстания до Дворцовой, а затем автомобили разместились возле Эрмитажа.

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