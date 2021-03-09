Новости России: сугробы в Омске и поздравление в Башкирии

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В Омской области в селе Красная горка добираются в школу и детский сад ползком по сугробам. При этом расстояние приходится преодолевать немалое – 3,5 километра в одну сторону. Можно идти другим путем – по расчищенной для транспорта дороге. Но это опасно для жизни. Фото с ползущими детьми разместила в социальных сетях их мать. После этого Следственный комитет начал проверку.
В Башкирии, в Иглинском районе, местные фермеры поразили всех женщин своей выдумкой – они поздравительную надпись "выложили" конями. Высота каждой буквы около 100 метров. Для того чтобы составить слова – около тысячи скакунов вывели на поляну, где обычно устраивают праздник "Сабантуй". Их поместили в заранее подготовленные трактором траншеи. В течение несколько минут удерживали каждую лошадь в нужной точке.
Губернатор Амурской области 8 марта сделал женщинам музыкальный подарок. Он взял гитару и поздравил их песней: "Я тебе подарил половинку себя". В комментариях к видео некоторые жители области рекомендовали губернатору заняться делом. Но большинство остались подарком довольны, отметив и красивый голос, и артистизм исполнителя.
Креатив коллеги переплюнул глава Ямало-Ненецкого автономного округа. Для поздравлений он собрал целый оркестр из членов регионального правительства и парламента. Вся эта команда исполнила для северянок очень популярный хит советских времен "Увезу тебя я в тундру". Клип, который появился в Instagram-аккаунте губернатора, стремительно набирает просмотры.
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