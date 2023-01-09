Люди застряли на колесе обозрения в Челябинске

В Челябинске семья застряла на колесе обозрения. Аттракцион остановился, когда кабинка была на высоте 70 метров. Пассажиры пытались дозвониться до сотрудников парка, но трубку никто не брал.

Уже после того, как инцидент благополучно завершился, руководитель компании, которой принадлежит колесо обозрения, рассказал, что оно остановилось из-за отключения электричества. При этом он не объяснил, почему никто не попытался оказать помощь катающимся до приезда спасателей.

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