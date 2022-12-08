Новости часа: началась синхронизация законодательной базы новых регионов РФ с федеральной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась синхронизация законодательной базы новых регионов РФ с федеральной. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

США заявляют, что им некого предложить РФ в обмен на осужденного за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявили СМИ.

Франция закупила у России 153 тонны обогащенного урана для своих АЭС в 2022 году. Об этом рассказали СМИ.