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Новости

08 декабря, 19:30

Политика

Новости часа: началась синхронизация законодательной базы новых регионов РФ с федеральной

Новости часа: началась синхронизация законодательной базы новых регионов РФ с федеральной

Новости часа: США планируют подогревать украинский конфликт как минимум до конца 2025 года

Около 1 тыс дворников устраняют последствия снегопада в Санкт-Петербурге 8 декабря

Новости часа: синоптики сообщили о росте снежного покрова в Подмосковье

Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в госизмене

ВСУ 41 раз обстреляли населенные пункты ДНР в течение 7 декабря

Новости регионов: снегопад накрыл Санкт-Петербург

Собянин рассказал о работе столичных специалистов в Донбассе

Дворец спорта "Дружба" попал под обстрел в Донецке 7 декабря

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Началась синхронизация законодательной базы новых регионов РФ с федеральной. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

США заявляют, что им некого предложить РФ в обмен на осужденного за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявили СМИ.

Франция закупила у России 153 тонны обогащенного урана для своих АЭС в 2022 году. Об этом рассказали СМИ.

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