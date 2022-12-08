Новости регионов: снегопад накрыл Санкт-Петербург

Снегопад накрыл Санкт-Петербург – сразу два циклона посетили северную столицу. Коммунальные службы работали без остановки с 7 декабря: на основные транспортные узлы и магистрали выехали 850 машин, а тротуары и дворы расчищали почти тысяча дворников. Но справиться с последствиями непогоды работники не смогли.

Праздничный железнодорожный круиз организовали в рамках проекта "Своих не бросаем" Минобороны России и РЖД. Пятидневный маршрут проходил по нескольким городам. В поездку отправились 227 человек, среди них 106 детей. Экскурсанты были в Москве, Новгороде, посетили горный парк Рускеала. Завершилась поездка в Великом Устюге встречей с главным волшебником страны Дедом Морозом.

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