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Новости регионов: снегопад накрыл Санкт-Петербург

Новости регионов: снегопад накрыл Санкт-Петербург

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Снегопад накрыл Санкт-Петербург – сразу два циклона посетили северную столицу. Коммунальные службы работали без остановки с 7 декабря: на основные транспортные узлы и магистрали выехали 850 машин, а тротуары и дворы расчищали почти тысяча дворников. Но справиться с последствиями непогоды работники не смогли.

Праздничный железнодорожный круиз организовали в рамках проекта "Своих не бросаем" Минобороны России и РЖД. Пятидневный маршрут проходил по нескольким городам. В поездку отправились 227 человек, среди них 106 детей. Экскурсанты были в Москве, Новгороде, посетили горный парк Рускеала. Завершилась поездка в Великом Устюге встречей с главным волшебником страны Дедом Морозом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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