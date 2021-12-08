Москвичам рассказали о событиях из жизни российских регионов

Массовая авария из 12 машин произошла под Воронежом на трассе М-4 "Дон". По предварительной информации, водитель Kia Rio ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После чего двигавшиеся за ним машины начали резко тормозить. Это и привело к такому количеству столкновений. Пострадавших нет.

В Новгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрыва линий электропередачи. До сих пор без света остаются больше 5 тысяч домов.

В Магадан доставили груз, застрявший в Приморье на 2 месяца. Это продукты к Новому году и стройматериалы. Первые 200 тонн разгружают, это подтвердили в руководстве порта. На очереди еще партия в 300–400 тонн. Тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в гаванях Приморья из-за увеличения транзита из Китая.

Жители Камчатки спасли нерпу, застрявшую между двумя водоемами. Маленький тюлень хотел полакомиться свежей рыбой, но оказался в ловушке. Обратный путь в Тихий океан преградил большой снежный холм. Также животное напугал лай собак. Но благодаря им нерпу заметили люди. Они отогнали псов, аккуратно завернули животное в брезент и доставили почти к самому берегу.