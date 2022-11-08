Проезд по дороге Магадан – Балаганное – Талон частично закрыли из-за непогоды

Спасатели ликвидируют последствия циклона в Магаданской области. В прибрежных районах наблюдается ветер, метель и снег.

По данным МЧС, аэропорт и морской торговый порт работают в штатном режиме. Из-за снега и плохой видимости закрыт проезд по автодороге Магадан – Балаганное – Талон. Движение транспорта будет ограничено с 12-го по 53-й километры до 10:00 9 ноября.

На перевале "Магаданский" дежурят спасатели, они помогают автомобилистам выбраться из снежных заносов. В данный момент в регионе расчищают дороги и ликвидируют последствия циклона. Водителей просят по возможности оставить автомобили, а пешеходам советуют держаться подальше от слабоукрепленных конструкций.

По прогнозам синоптиков, осадки в Магаданской области прекратятся 8 ноября, а с 9 ноября в регион придет похолодание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.