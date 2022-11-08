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Политика

Российская ПВО сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Херсонской области

Российская ПВО сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Херсонской области

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Российская ПВО сбила в Херсонской области вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также были сбиты шесть беспилотников и перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха".

Стало известно, что в ДНР и Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и самоходная огневая установка комплекса "Бук-М1". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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