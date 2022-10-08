Новости часа: желтый уровень террористической опасности продлен в части районов Крыма

Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, полномочия даны ФСБ, сообщает пресс-служба Кремля.

В некоторых районах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пассажиров задержанных поездов из Симферополя в Смоленск и Пермь отправят к месту назначения 9 октября, заявили в пресс-службе перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.