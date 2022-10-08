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Новости

08 октября, 21:15

Новости

Новости часа: желтый уровень террористической опасности продлен в части районов Крыма

Новости часа: желтый уровень террористической опасности продлен в части районов Крыма

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Поезда в Крыму вернутся к привычному расписанию в течение суток – власти

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили по одной полосе

Движение по Крымскому мосту возобновили – власти

Вечером 8 октября планируется запустить автомобильное движение по Крымскому мосту

Новости часа: к ликвидации ЧП на Крымском мосту привлекли 380 человек

Движение по неповрежденной части Крымского моста планируют запустить после 16:00

Керченская переправа начнет перевозить пассажиров 9 октября

Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, полномочия даны ФСБ, сообщает пресс-служба Кремля.

В некоторых районах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Пассажиров задержанных поездов из Симферополя в Смоленск и Пермь отправят к месту назначения 9 октября, заявили в пресс-службе перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
регионывидеоКарина Ильина
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