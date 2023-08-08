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Ледник окрасился в кроваво-красный цвет на Алтае

Ледник окрасился в кроваво-красный цвет на Алтае

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На Алтае ледник окрасился в кроваво-красный цвет. Это явление обнаружили во время экспедиции ученые Томского госуниверситета. Специалисты пришли к выводу, что такую реакцию снежного покрова вызвали водоросли.

Дело в том, что выделение красного фермента для хламидоманады снежной – способ, который используют растения, чтобы выжить в низких температурах. Причиной массового цветения могла стать очень снежная зима, предположили ученые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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