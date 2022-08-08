Крыша одного из супермаркетов в Петербурге не выдержала объема осадков

В Петербурге из-за осадков не выдержала крыша одного из супермаркетов. Видео появилось в телеграм-канале.

На кадрах виден магазин "Лента", расположенный на проспекте Обуховской Обороны. Судя по всему, там случился потоп и водопад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.