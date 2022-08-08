Сильная жара пришла в Краснодарский край. Там обещают 35–37 градусов. Жарче всего будет на территории от Анапы до Геленджика.

А в Новороссийске обещают ветер с порывами до 23 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.