Новости регионов: спасатели оказали помощь провалившемуся в ущелье мотоциклисту в КБР

В Кабардино-Балкарии мотоциклист-экстремал не справился с управлением и съехал с экотропы в ущелье. Он получил травму ноги и ему потребовалась помощь. Сотрудники МЧС наложили мужчине шину на ногу, транспортировали в безопасное место и передали медикам. Теперь его жизни ничего не угрожает.

Большая бурая свинья стала причиной столкновения ВАЗ-2101 со столбом в Воронежской области. Животное приобрели двое молодых людей и, желая сэкономить на транспортировке, повезли свинью в салоне "копейки". Поездка закончилась аварией: свинья укусила водителя за плечо, тот выпустил руль и автомобиль врезался в столб.

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