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08 июля, 22:15

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Новости регионов: суд оправдал экс-главу Кировской области

Новости регионов: суд оправдал экс-главу Кировской области

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Кировский областной суд оправдал бывшего главу региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, отменив приговор Октябрьского районного суда. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. В феврале 2018-го суд признал его виновным в получении взяток от предпринимателей и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. В июне этого года Белых вышел на свободу.

Площадь, охваченная огнем, по всей России превысила три миллиона гектаров, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. На данный момент в целом по стране горит более 850 тысяч гектаров. В основном это территории Забайкалья и Якутии, где продолжают действовать режимы ЧС федерального уровня. Напряженная ситуация также сохраняется и в Амурской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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