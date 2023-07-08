Центр Москвы перекроют 8 июля

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Москвичам рассказали о последних новостях в регионах России

Москвичам рассказали о последних новостях в регионах России

Побережье Анапы заполнено отдыхающими до отказа

Дожди в Омске и соревнования шашлычников под Ростовом

Два человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Иркутской области

Спасатели ищут последнего пропавшего туриста из группы сплавлявшихся в Бурятии

Новости часа: в ГУ МЧС предупредили о шторме на Азовском море и в Таганрогском заливе

Пожар в чайхане ликвидировали в Краснодаре

Туроператоры рассказали о дефиците мест в отелях Анапы до конца летнего сезона

Жители Донецка рассказали о том, каково жить в столице ДНР во время СВО

Саперы МЧС разминировали территорию Парка кованых фигур в Донецке

Москвичам рассказали о последних новостях в регионах России.

Так, штормовое предупреждение было объявлено в Краснодарском крае. Синоптики спрогнозировали ливень, град и шквалистый ветер. В реках может существенно подняться уровень воды.

Пляжи Анапы, которые сейчас в топе по популярности, могут опустеть. Мэрия объявила о запрете на купание из-за предстоящего шторма. Кроме того, в прогнозах сильное донное течение.

На Алтае сильный дождь уже вызвал серьезное ЧП в курорте Манжерок. С гор сошел сель. Популярные места отдыха оказались под толстым слоем грязи.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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