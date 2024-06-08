Новости регионов: спасатели потушили крупный пожар в магазине в Ростовской области

В поселке Тарасовский Ростовской области спасатели потушили крупный пожар, уничтоживший магазин одежды. Площадь возгорания достигла 1 000 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить перекидывания огня на другие здания. От самого магазина остался лишь остов.

В Краснодаре вандал повредил монумент "Ради жизни на земле" и похитил с памятного сооружения звезду из цветного металла. Нарушителя оперативно задержали. Им оказался ранее судимый за оборот наркотиков 37-летний житель. По факту произошедшего возбудили дело по статье о вандализме.

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