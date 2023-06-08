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Посевная кампания в ДНР в новом сезоне проходит легче, чем в 2022 году – аграрии

Посевная кампания в ДНР в новом сезоне проходит легче, чем в 2022 году – аграрии

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Посевная кампания в Донецкой Народной Республике в новом сезоне проходит легче, чем в 2022 году. Об этом рассказали аграрии из Волновахского района.

В первую очередь это связано с тем, что теперь они могут планировать ведение хозяйства, так как знают, какие площади можно засеивать. Аграрии также отмечают, что нынешнюю посевную кампанию облегчила федеральная материально-техническая и логистическая помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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