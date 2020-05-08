В Тульской области горит трава

Трава горит в Тульской области. На ролике от телезрителей видно, что всю равнину затянуло дымом. Уточняется, что на месте работают пожарные, огонь удалось локализовать.

В Тульской области сложилась крайне непростая пожароопасная обстановка. Спасатели работают в режиме повышенной готовности. За неделю на тушение сухой травы и мусора пожарные выезжали более тысячи раз.

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