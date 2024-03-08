Москвичам рассказали о последних событиях в России на вечер 8 марта

Прокуратура и СК РФ проверят информацию о лыжниках, которые пострадали на соревнованиях в Сочи. В ходе местной спартакиады, по предварительным данным, упали более 10 спортсменок. Лыжницы попали в снежную бурю.

Сова из Башкирии попала в вентиляцию квартиры. Владелец помещения услышал шум и открыл решетку. В итоге сову забрали в центр реабилитации диких животных.

Также космонавты поздравили россиянок с Международным женским днем с борта МКС. Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.