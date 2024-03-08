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Новости

08 марта, 19:30

Общество

Москвичам рассказали о последних событиях в России на вечер 8 марта

Москвичам рассказали о последних событиях в России на вечер 8 марта

Новости регионов: в Новосибирске дети решили поздравить женщин на улице с 8 марта

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Ларгу Юпитера из Приморского океанариума поздравили с днем рождения

Прокуратура и СК РФ проверят информацию о лыжниках, которые пострадали на соревнованиях в Сочи. В ходе местной спартакиады, по предварительным данным, упали более 10 спортсменок. Лыжницы попали в снежную бурю.

Сова из Башкирии попала в вентиляцию квартиры. Владелец помещения услышал шум и открыл решетку. В итоге сову забрали в центр реабилитации диких животных.

Также космонавты поздравили россиянок с Международным женским днем с борта МКС. Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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