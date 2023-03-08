Москвичам рассказали о событиях российских регионов

Масштабное ДТП произошло во Владивостоке. У автовоза отказал стояночный тормоз, а водителя в кабине не было. В кузове при этом уже стояли готовые к продаже машины, они и приняли на себя основной удар. Повреждения получили как минимум восемь машин. Также автовоз снес фонарный столб и стоявшую рядом с ним легковушку. Никто из людей не пострадал.

На Камчатке рядовая прогулка с собакой едва не закончилась трагедией. Женщина вышла во двор, когда с крыши дома рухнул кусок льда. Обломок упал на припаркованный автомобиль и разбился, осколки только чудом не задели человека. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура. По факту происшествия проводится проверка.

Масляное пятно вновь заметили на Енисее. Оно плывет вниз по течению. Впервые переливающуюся на солнце пленку увидели там в октябре. С тех пор жители периодически обращаются в ведомства по охране природы. Тем не менее источник возникновения загадочного пятна специалистам найти так и не удалось

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