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Новости

08 февраля, 12:00

Происшествия

Новости регионов: церемонию прощания с летчиками Ил-76 организовали в Оренбурге

Новости регионов: церемонию прощания с летчиками Ил-76 организовали в Оренбурге

Водителей в Челябинской области призывают не садиться за руль из-за метели и гололедицы

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В Оренбурге прощаются с погибшими членами экипажа Ил-76. Борт перевозил украинских пленных и был сбит ударом ВСУ под Белгородом 24 января. Летчики служили в военно-транспортном полку, дислоцированном в Оренбурге. В городе уже приступили к созданию мемориала в память о них. С одного из месторождений Оренбуржья доставлены несколько гранитных камней.

В Тюмени арестовали жителя Екатеринбурга, который нанимал девушек якобы для работы в секретной службе, а на самом деле для краж ювелирных изделий. При трудоустройстве он сообщал, что предстоит им проверять коммерческие организации и организовывал на съемных квартирах учебные центры для своих подопечных. После стажировки девушки трудоустраивались в ювелирные магазины или ломбарды. Там они крали украшения и деньги, отправляя их через доставку. После этого связь с организатором прерывалась.

На Челябинскую область обрушились снегопады и метели. На дорогах – плохая видимость, гололедица и снежные заносы. Штормовое предупреждение продлено как минимум на сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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