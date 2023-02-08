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Новости

17:15

Общество

Новости часа: около 9 тыс частных домов восстановят в Донбассе в 2023 году

Новости часа: около 9 тыс частных домов восстановят в Донбассе в 2023 году

Человек в костюме Лего Бэтмена предотвратил кражу в Санкт-Петербурге

Семь человек погибли при взрыве газа в Ефремове в Тульской области

Новости часа: число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до 8

Драка подростков в одной из челябинских школ попала на видео

Новости часа: шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме под Тулой

Новости часа: число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тыс человек

Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в жилом доме в Ефремове

Глухарь напал на горнолыжников в Шерегеше

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около девяти тысяч частных домов восстановят в Донбассе в 2023 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Самозанятые родители могут получить единое пособие на детей. Об этом сообщил Минтруд РФ.

Задержек в доставке посылок в Турцию и из нее нет. Об этом рассказали в компании СДЭК. Там ранее произошло несколько землетрясений.

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