Новости часа: около 9 тыс частных домов восстановят в Донбассе в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около девяти тысяч частных домов восстановят в Донбассе в 2023 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Самозанятые родители могут получить единое пособие на детей. Об этом сообщил Минтруд РФ.

Задержек в доставке посылок в Турцию и из нее нет. Об этом рассказали в компании СДЭК. Там ранее произошло несколько землетрясений.