В жилкомсервисах Петербурга начались обыски из-за плохой уборки снега

В Петербурге начались массовые обыски из-за некачественной уборки снега. Сотрудники полиции и Следственного комитета проверяют жилкомсервисы, дорожные предприятия и их подрядчиков. Всего 60 адресов.

В прокуратуре объяснили, что возбудили уголовные дела о хищениях на предприятиях, которые отвечают за уборку дорог и кровель в зимнее время.

Жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря. Из-за неубранного снега травмируются люди. Накануне в Выборгском районе погиб дворник, на него упала глыба льда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.