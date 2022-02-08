В Самарской области продолжили соблюдать антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.



В Самарской области вот уже неделю не проводится никаких массовых мероприятий. Такое решение принял Оперативный штаб.

Ограничения ввели в Самарской области на фоне пятикратного увеличения числа заболевших коронавирусом по сравнению с данными конца декабря 2021 года. Детские библиотеки и театры кукол переведены на онлайн-режим работы. При этом обучение в школах продолжается в очном формате, но не во всех.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.