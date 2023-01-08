Новости регионов: взрыв газа в Дагестане и снегопад в горах Сочи

Пять человек, в том числе трехлетняя девочка пострадали при взрыве газа в жилом доме в Дагестане. Инцидент произошел в пристройке, в которой располагалась однокомнатная квартира.

Внедорожник поднимали со льда Фонтанки в Санкт-Петербурге. Автомобиль пробил ограждение и упал в реку. На место ДТП сразу выехали спасатели.

Сильный снегопад прошел в горах Сочи. За несколько часов выпало до 30 миллиметров осадков. Некоторые горнолыжные трассы пришлось закрыть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.