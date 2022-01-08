Новости регионов: ребенок застрял на горке в Набережных Челнах и пожар в Кемерове

В Набережных Челнах 5-летний ребенок застрял в горке-трубе на детской площадке. Малыш чуть не замерз – на улице в тот момент было почти минус 20.

В Иркутской области с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. В РЖД отмечают, что вагоны шли порожними. При сходе вагонов обошлось без пострадавших.

Четыре человека погибли во время пожара в частном пансионате для пожилых в Кузбассе. Огонь вспыхнул в хозяйственном помещении, после чего сработала сигнализация. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.